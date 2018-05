Dados são avançados pelos IPMA para esta sexta-feira.

Por Lusa | 07:04

As regiões de Bragança, Guarda e todo o Algarve apresentam esta sexta-feira um índice muito elevado de exposição à radiação Ultravioleta (UV), segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, em risco elevado estão as regiões de Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Viseu, Coimbra, Castelo Branco e Portalegre.

As regiões de Aveiro, Leiria, Santarém, Évora e Braga apresentam índice moderado.