Bragança passou a estar mais próxima da capital espanhola, Madrid, do que de Lisboa, com o início das viagens regulares do AVE (comboio de alta velocidade) na estação espanhola de Otero de Sanábria, que fica a 40 quilómetros da cidade.









A capital transmontana fica a cerca de cinco horas de automóvel e a seis horas de autocarro de Lisboa, não existindo ligação ferroviária. Mas, para apanhar o comboio de alta velocidade, bastam 50 minutos de estrada até à estação espanhola, a partir da qual a viagem até Madrid dura apenas 1h50.