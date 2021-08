Percorrem pequenos trilhos em arribas com dezenas de metros de altura. Parecem acrobatas no meio da natureza, que desafiam as leis da gravidade.





Mas esse é apenas o início de uma aventura diária para estes homens. Depois têm de descer por cordas escarpas imponentes para chegar aos rochedos mais expostos à inclemência do mar. Na Costa Vicentina há quem faça do risco o seu modo de vida. São os apanhadores de perceves.