Brigadeiro-general Duarte da Costa é o novo presidente da Proteção Civil

Eduardo Cabrita reforçou e enalteceu o "trabalho e dedicação do Tenente-General Carlos Mourato Nunes, cuja comissão de serviço agora termina, pelo contributo que deu para a reforma do sistema de proteção civil no período particularmente exigente que se seguiu aos trágicos incêndios de 2017", em especial na elaboração da "reforma do sistema integrado de gestão de fogos rurais e nos novos modelos orgânicos da ANEPC e do Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência".

O Brigadeiro-General José Manuel Duarte da Costa é o novo Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), substituindo assim o Tenente General Carlos Mourato Nunes no cargo, cuja comissão terminou no início do mês de novembro.A decisão foi comunicada esta quarta-feira pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.De acordo com o comunicado, José Manuel Duarte da Costa nasceu em Lisboa, em 1961, e ocupa, desde maio de 2018, o cargo de Comandante Operacional Nacional do Comando Nacional de Operações de Socorro da ANEPC."Foi responsável pela direção do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil, pela garantia do funcionamento operacional e da articulação com todos os agentes de proteção civil integrantes do sistema de proteção e socorro, pela coordenação operacional dos comandos de agrupamento distrital de operações de socorro, e por assegurar o comando e controlo das situações que pela sua natureza, gravidade, extensão e meios envolvidos ou a envolver, requereram a sua intervenção", pode ler-se na nota enviada às redações.