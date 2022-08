O sorriso no rosto e as mãos à cintura não deixam passar despercebido o orgulho e a vaidade - ou ‘chieira’, como gostam de lhe chamar em Viana do Castelo - das 709 mulheres, de todas as idades, que esta quinta-feira integraram o desfile da Mordomia nas Festas de Nossa Senhora da Agonia. O desfile, que teve uma participação recorde de mordomas, atraiu milhares de pessoas à cidade capital do Alto Minho, para ver passar uma fortuna avaliada em cerca de 80 milhões de euros.









