"Brinquedos no Natal não eram prioridade", afirma Marco Paulo

Uma camioneta, uma simples camioneta de cor vermelha. Ao longo da infância, ano após ano, Marco Paulo sempre sonhou com a manhã do dia de Natal em que pudesse levantar-se da cama, correr para a sala e dar de caras com aquele brinquedo no sapatinho. Esse momento, no entanto, nunca viria a chegar por dificuldades financeiras da família.Na idade da infância, quando ainda respondia pelo nome de batismo de João Simão da Silva, Marco Paulo sabia que o orçamento familiar era escasso e que não chegava para comprar brinquedos. "Eram outros tempos. O meu pai era funcionário público mas não ganhava bem e a minha mãe era doméstica", explica. "As famílias tinham que controlar muito bem as suas despesas. E comprar brinquedos não era uma prioridade, nem mesmo no Natal", justifica.Em vez da tão desejada camioneta de cor vermelha, o pequeno João e os três irmãos recebiam quase sempre os mesmos presentes "umas meias, umas calças ou uma camisola que sabíamos que tinham que durar o ano inteiro", lembra.Não se pense, contudo, que são tristes as memórias que o artista guarda do Natal. As recordações mais vivas chegam do Minho quando viveu, primeiro em Arco de Valdevez, e depois em Celorico de Basto. "Apesar de não haver brinquedos, esse dia nunca deixou de ser especial para mim e para os meus irmãos. Recordo-me, por exemplo, que era uma alegria o momento de enfeitar a árvore de Natal. Depois havia o dia 25 propriamente dito quando eu e os meus irmãos acordávamos de manhã e saltávamos da cama a correr para ver quem chegava primeiro ao sapatinho." Apesar dos parcos recursos, havia lá por casa um rádio de sala e era em torno dele que, todos os Natais, Marco, os pais e os irmãos ouviam a Missa do Galo transmitida pela Rádio Renascença. "A minha mãe ia buscar as imagens de uns santos em papel e era com eles nas mãos que ouvíamos, em silêncio, a eucaristia." Na altura, confessa Marco Paulo, "o meu pai já tinha planos para mim, para que eu entrasse num seminário. No fundo, o que ele queria era evitar que eu viesse a cantar e a seguir a música, algo pelo qual eu já tinha um interesse especial". É que à data, o pequeno João já ouvia, naquele rádio, às escondidas, fados e canções de nomes como Maria de Fátima Bravo, Maria José Valério ou Tristão da Silva.Hoje, os Natais de Marco Paulo são bem diferentes dos da infância. Foi com o nascimento do afilhado Marco António, em 1991, que o cantor começou a desforrar-se. "Quando ele nasceu passei a dar-lhe aquilo que nunca tive. Se tivesse tido filhos era o que tinha feito: dar-lhes o que nunca me deram."Marco Paulo nasceu João Simão da Silva, em Mourão (Alentejo), a 21 de janeiro de 1945. Recebeu ao longo da carreira 140 galardões de platina, ouro e prata e um de diamante (vendas superiores a um milhão de cópias). Estreou-se em 1966 com o single ‘Não Sei’. Popularizou temas como ‘Maravilhoso Coração’, ‘Eu Tenho dois Amores’ ou ‘Ninguém Ninguém’.