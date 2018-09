Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brisa investe 2,9 milhões de euros em obras na A2 entre Almada e Fogueteiro

Trabalhos com maior impacto na circulação irão decorrer de segunda a sábado, em período noturno.

18:23

A Brisa inicia este mês as obras de beneficiação do pavimento na A2 -- Auto-estrada do Sul, entre Almada e Fogueteiro, no distrito de Setúbal, o que terá um investimento de 2,9 milhões de euros, informou esta segunda-feira a empresa.



"Com um investimento de 2,9 milhões de euros, estes trabalhos irão desenvolver-se entre os meses de setembro de 2018 e junho de 2019 numa extensão de, aproximadamente, dez quilómetros", avançou a Brisa em comunicado.



A empresa explicou ainda que, para minimizar os incómodos aos automobilistas que ali circulam diariamente, "os trabalhos com maior impacto na circulação irão decorrer de segunda a sábado, em período noturno, entre as 22h00 e as 06h00".



"A Brisa agradece antecipadamente a compreensão e colaboração dos automobilistas e espera contribuir para reduzir eventuais inconvenientes decorrentes desta operação, estando certa de que os possíveis incómodos serão largamente compensados pelo nível de qualidade, segurança e conforto que resultam de uma autoestrada melhor adaptada às necessidades de quem a utiliza", referiu a empresa no documento.