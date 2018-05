Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brisa realiza obras na A1 entre Sacavém e Vila Franca a partir de segunda-feira

Melhoria de condições representa um investimento de 800 mil euros.

Por Lusa | 16:54

A Brisa vai realizar, a partir de segunda-feira, obras para melhorar as condições de circulação na Autoestrada do Norte, entre Sacavém e Vila Franca de Xira, que representam um investimento de 800 mil euros, anunciou esta quarta-feira a empresa.



As intervenções incidem nos sublanços Sacavém - Alverca e Alverca - Vila Franca de Xira, numa extensão global de 23,9 quilómetros, para recondicionar 3,2 quilómetros de separador central em betão armado naquele troço da A1.



Os trabalhos, que decorrem numa área total de 8,5 quilómetros em quatro locais de obra diferentes, devem estar concluídos a 21 de setembro e estarão suspensos em agosto "para não dificultar o trânsito estival", acrescentou a concessionária.



As obras vão implicar o corte da faixa esquerda de rodagem, em ambos os sentidos e de forma permanente, sendo os trabalhos realizados em laboração contínua, 24 sobre 24 horas, de forma a reduzir o impacto e aumentar a segurança rodoviária na área intervencionada.