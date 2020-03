Britânico é a terceira vítima do coronavírus na região do Algarve

Um britânico, de 89 anos, é a terceira vítima mortal registada no Algarve associada ao Covid-19.

Segundo o CM apurou, o idoso tinha uma segunda residência em Benagil, no concelho de Lagoa, e estava internado no Hospital de Faro, na Unidade de Cuidados Intensivos. Já terá chegado à região infetado na primeira semana do mês de março. Esta é a segunda vítima mortal de Covid-19 residente no concelho de Lagoa. Na sexta-feira, foi confirmada a morte de um professor de Matemática, residente na zona de Carvoeiro, que dava aulas na Escola Manuel Teixeira Gomes, em Portimão.

A primeira vítima mortal registada na região foi a de um homem, de 77 anos, residente em Albufeira. No total, oficialmente há 113 casos de pessoas infetadas na região.