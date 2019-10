Broa de milho eleita como um dos “50 melhores pães do mundo”

A broa de milho foi eleita como um dos melhores 50 pães em todo o mundo. A lista foi anunciada esta quarta-feira, Dia Mundial do Pão, pela CNN Travel.

Conhecida pela sua forma circular ligeiramente achatada e pelo tom amarelado no interior, a bora de milho não se deixou ficar para trás e aparece ao lado de pães como as baguetes francesas, os bagels do Canadá, o pão de queijo brasileiro e ainda as tortilhas mexicanas.

A lista reflete a diversidade da cozinha de vários cantos do mundo que foram escolhidos pelos seus ingredientes únicos: "Os pães são escolhidos pelos seus ingredientes únicos, estatuto icónico e pelo prazer de comê-los".

Na descrição que acompanha a fotografia da broa, pode ler-se que para obter a versão mais tradicional deste pão do norte de Portugal, "o milho e o trigo-sarraceno são moídos em pedra, peneirados e amassados numa masseira de madeira".

As suas particularidades são destacadas e o pão é caracterizado como um "arquipélago de fragmentos de crosta de farinha que se expande sobre fendas profundas".