Bruxelas ameaça travar vendas da vacina da Covid-19 da AstraZeneca

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ameaçou este sábado bloquear as exportações da vacina AstraZeneca se a União Europeia (UE) não recebesse primeiro, antes dos demais países, as entregas que lhe são devidas. "Temos a opção de proibir quaisquer exportações planeadas", lembrou a responsável, que pretende enviar uma mensagem clara à farmacêutica com sede no Reino Unido. "Respeitem o vosso contrato com a Europa antes de começarem a entregar a outros países", acrescentou, numa entrevista com o grupo de comunicação social alemão Funke.A Comissão Europeia anunciou na quinta-feira que iria ativar um procedimento contratual para resolver o litígio com a AstraZeneca, cujas entregas de vacinas contra a Covid-19 são significativamente inferiores às inicialmente previstas. A AstraZeneca pretende entregar à UE 70 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 no segundo trimestre deste ano – um número muito inferior aos 180 milhões prometidos por contrato. Segundo fonte da UE, "existe uma grande suspeita nos círculos europeus [de que o grupo AstraZeneca] tem vendido as mesmas doses várias vezes e não é capaz", por isso, de entregar as quantidades acordadas.No primeiro trimestre, espera-se que a UE tenha recebido um total de cerca de 30 milhões de doses da AstraZeneca, entretanto proibida em vários países, após a morte de várias pessoas com coágulos sanguíneos. Quanto ao mecanismo de proibição da exportação, foi utilizado uma vez, quando a Itália bloqueou a exportação de 250 mil doses de vacina para a Austrália, citando "escassez persistente" e "atrasos nas entregas".