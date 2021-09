Bruxelas assegura fornecimento à UE de tratamento com anticorpos monoclonais para doentes Covid

A Comissão Europeia assinou esta terça-feira um contrato com a farmacêutica Eli Lilly para assegurar o fornecimento, à União Europeia (UE), de um tratamento com anticorpos monoclonais para doentes com covid-19, visando acelerar a recuperação da doença.

Em comunicado, o executivo comunitário indica ter assinado um contrato-quadro de aquisição conjunta -- no qual participaram 18 Estados-membros para compra de 220 mil unidades -- relativamente a este fármaco da Eli Lilly, que está a ser avaliado pela Agência Europeia de Medicamentos.

"Embora a vacinação continue a ser o ativo mais forte, tanto contra o vírus como contra as suas variantes, a terapêutica desempenha um papel fundamental na resposta à covid-19", argumenta a Comissão Europeia, salientando que este tipo de fármacos "ajudam a salvar vidas, a acelerar o tempo de recuperação, a reduzir a duração da hospitalização e, por fim, a aliviar o fardo dos sistemas de cuidados de saúde".