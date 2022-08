Bruxelas pede "medidas limitadas" em Portugal para evitar mais consumo de gás

A Comissão Europeia defendeu esta sexta-feira "medidas limitadas" em Portugal no gás, "em termos das quantidades abrangidas", para evitar um aumento do consumo na União Europeia (UE), embora saudando a proposta do Governo para alargar a regulamentação do mercado.

"Para fazer face ao impacto dos preços elevados para os consumidores, os Estados-membros podem, nas atuais circunstâncias, alargar a regulamentação dos preços de retalho do gás natural, [mas] é importante que tais medidas sejam limitadas em termos das quantidades abrangidas, de modo a não desencadear um aumento do consumo, em particular no contexto do plano de redução da procura da UE", indica fonte oficial do executivo comunitário em resposta escrita enviada à agência Lusa.

Em causa está a meta que entrou em vigor em 9 de agosto, na UE, para reduzir voluntariamente 15% do consumo de gás até à primavera de 2023, visando aumentar o armazenamento nos Estados-membros e criar uma 'almofada' perante eventual rutura no fornecimento russo.