Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruxelas prepara taxas para combater lixo marinho

Comunidade de pescadores não será abrangida pelas taxas sobre os resíduos.

Por João Saramago | 10:05

Bruxelas defende a aplicação de taxas para fazer face aos custos na ordem dos 60 milhões de euros, resultantes do lixo marinho, em particular dos plásticos lançados aos oceanos.



"Infelizmente, as medidas tomadas até agora não são ainda suficientes para alcançar mares limpos e produtivos até 2020", referiu o comissário europeu do Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, Karmenu Vella.



Na divulgação do relatório sobre a implementação da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha da União Europeia, o comissário considerou insuficientes as medidas já postas em prática.



"Por conseguinte, insto os Estados-Membros a tomarem como base as recomendações feitas pela comissão e a darem um passo em direção à concretização do objetivo de tornar os mares sustentáveis", acrescentou.



Entre as medidas sugeridas pelo comissário é apontada a aplicação de taxas aos navios. "Será exigido a todos os navios que paguem uma taxa (de resíduos) indireta, que deverá ser paga independentemente da entrega, ou seja, dissociada dos volumes de lixo entregues", referiu ao jornal ‘Público’.



O comissário excluiu da taxa as embarcações dos pescadores que são penalizados na captura de pescado perante a presença de lixo marinho.



A Comissão Europeia aponta o próximo sábado como o dia da limpeza mundial, mas considera que as ações de remoção do lixo das praias são insuficientes.



Para a concretização desse objetivo os pescadores receberão incentivos para retirarem entulho dos mares.