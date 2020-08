Bruxelas quer novas regras para as viagens devido à Covid-19

A Comissão Europeia (CE) está preocupada com as limitações às viagens decretadas por alguns governos europeus e diz que “as restrições à liberdade de circulação só devem ser impostas em circunstâncias excecionais, quando for claro que são necessárias face ao risco para a saúde pública”.Nos últimos dias, a Alemanha recomendou que os cidadãos não viajassem para Espanha (exceto ilhas Canárias) e a Holanda fez o mesmo com dez regiões europeias, incluindo no roteiro ‘proibido’ as cidades de Madrid, Paris e Bruxelas.