Bugiadas e Mouriscadas em Valongo regressam em junho após dois anos de paragem

As Bugiadas e Mouriscadas de Sobrado, no concelho de Valongo, tradição de teatro vivo que remonta ao século XI, serão retomadas em 24 de junho, ultrapassadas as restrições impostas pela covid-19, revelou esta sexta-feira António César Ferreira, da organização.

Os quase 800 figurantes que durante 16 horas transformam aquela freguesia de Valongo num teatro vivo em que recriam a luta entre bugios (cristãos) e mourisqueiros (infiéis) pela posse da imagem de São João Batista, numa réplica da luta do bem contra o mal, vão voltar "sem restrições", garantiu o responsável.

"A nossa festa, os nossos rituais têm de acontecer da mesma forma que sempre ocorreram. Têm de ser cumpridas à risca", assegurou o último "velho rei dos bugios", referindo que "o fim do uso das máscaras em espaços abertos contribui, também, para que o público possa comparecer em grande número".

Entre as 8h e as 23h, os figurantes, divididos em duas fações, desenvolvem encenações contínuas que decorrem em diferentes partes da vila, obrigando-os, em média, a percorrer cerca de 16 quilómetros numa "paixão" que faz com que percam "cerca de cinco quilos" com o esforço físico.

Normalmente preparada durante um ano - assim que termina uma, logo se inicia a preparação da seguinte -, a chegada da pandemia fez com que o responsável (juiz da festa) designado em 2019 enfrentasse até há poucos meses a incerteza da concretização, explicou António César Ferreira, que "garante estar tudo preparado".

Com um orçamento que "ascende a 250 mil euros", a edição de 2022, confia, "deverá fazer comparecer durante o dia a Sobrado cerca de 50 mil pessoas".

"A população está muito entusiasmada, não há registo nos últimos 100 anos de que a festa alguma vez tenha parado, nem durante a I e II Guerra Mundial. Houve anos em que foi organizada a dois ou três dias de distância nas décadas de 1950 e 1960, no meio de grande crise", contou o responsável.

O regresso da festa traz também novidades, recaindo em Carlos Barbosa a escolha para o "velho rei dos bugios" e em Fernando Seabra a missão de ser o "rei dos mouros", revelou o antigo figurante, assim se preservando a tradição de o primeiro "ter de ter mais de 40 anos de idade e 30 anos de experiência" e de o segundo "ter de ser solteiro".

"Em 2019 deixei de ser o velho e voltarei a ser bugio, tal como aconteceu com o Ricardo Alves nos mouros. Voltarei a poder matar a paixão de ser um bugio", disse.

Da representação que atravessa a vila e termina em frente à igreja do Sobrado já noite alta fazem parte outras cenas relacionadas com as vivências quotidianas como a Sementeira da Praça, a Cobrança dos Direitos, a Sapateirada e a Prisão do Velho, finalizadas pela intervenção da Serpe libertadora do velho rei dos Bugios e repositora da ordem natural das coisas até ao ano seguinte, refere um texto publicado no 'site' da Câmara de Valongo, distrito do Porto.

Igualmente tradição é o acompanhamento musical da Banda do Campo, responsável pela dança do bugio.

A festa do Sobrado tem em curso a candidatura a Património Imaterial da Humanidade da UNESCO.