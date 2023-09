Dados da NASA revelam que a área do buraco da camada de ozono alcançou na sexta-feira passada 25 milhões de quilómetros quadrados, duas vezes e meia a área da Europa.Este sábado, em comunicado, a associação ambientalista portuguesa Zero pediu um “acordo europeu ambicioso” sobre gases fluorados, destacando que Portugal “é um dos países da UE com pior desempenho na recolha e tratamento dos equipamentos em fins de vida que contêm esses gases”.