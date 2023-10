Sandra Eugénia, a mulher que simulou que tinha um cancro e fez um peditório, atualmente a cumprir pena de cadeia por dezenas de crimes de burla, prepara-se para enfrentar novamente a Justiça. Vai ser julgada no Tribunal de Penafiel, juntamente com o marido, por ter enganado um homem com um falso arrendamento de um apartamento, em Paredes.









