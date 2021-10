Burocracia e custos acrescidos no acesso de portugueses a universidades britânicas após o 'Brexit'

Os jovens portugueses interessados em estudar nas universidades britânicas devem "investigar um pouco mais" sobre as condições de acesso devido ao acréscimo de burocracia, custos e restrições ao financiamento na sequência do 'Brexit', aconselha o British Council.

"A situação é naturalmente mais complexa do que quando o Reino Unido estava na UE [União Europeia], quando a livre circulação de pessoas, as taxas iguais para cidadãos do Reino Unido e da UE e a nossa participação no [programa de intercâmbio] Erasmus suavizavam o processo de estudar no Reino Unido", admitiu o diretor para educação e cultura do British Council em Portugal, Richard Fleming, em declarações à Agência Lusa.

Durante quatro dias, entre 4 e 8 de outubro, o organismo de promoção da língua e cultura britânicas no estrangeiro vai promover sessões de esclarecimento pela Internet para os jovens interessados em estudar em universidades britânicas.