Buzinão contra o aumento dos combustíveis no acesso à Ponte 25 de abril

Foi convocado um buzinão nacional esta quarta-feira contra o aumento dos combustíveis. O protesto está a decorrer no viaduto do Pragal no acesso à Ponte 25 de Abril, em Lisboa."A nossa comissão de utentes de transportes da margem sul tem feito reivindicações e lutas para a melhoria de qualidade, quantidade e regularidade dos transportes públicos. Consideramos que este preço exorbitante dos combustíveis vai agravar as condições de vida das pessoas", explicou Luísa Ramos, que pertence ao movimento dos utentes dos serviços públicos. Acrescentou ainda que o protesto tem tido uma adesão significativa ao longo da manhã.