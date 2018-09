Caça atrai crianças nas férias

Ateliers sobre natureza e aulas práticas com aves atraíram dezenas de crianças ao primeiro campo de férias sobre caça em Portugal.

Por Margarida Andrade e Francisca Genésio | 20:54

O desconhecimento pelo mundo rural atraiu 30 crianças portuguesas e espanholas ao primeiro campo de férias sobre caça em Portugal, na herdade da Barroca, em Alcochete.

Durante seis dias tiveram oportunidade de participar em inúmeros ateliers sobre a natureza e em diversas aulas práticas sobre aves, nomeadamente de falcoaria. "Explicámos às crianças o que são aves de rapina, que muitas vezes só viram através da televisão e ainda demonstrámos como estas aves voam e caçam", explica Pedro Afonso, da Associação Portuguesa de Falcoaria.

A iniciativa superou as expectativas da organização, que não esperava tanta receptividade por parte dos jovens. "Existiam crianças que tinham pouca ligação ao campo e, no último dia, já faziam perguntas certas sobre a caça, o que revela o sucesso da iniciativa", esclarece António Paula Soares, presidente da Associação Nacional de Proprietários Rurais Gestão Cinegética e Biodiversidade.

O campo de férias, que decorreu entre 2 a 7 de Setembro, teve um custo de 200 euros e deverá repetir-se para o próximo ano, com mais dias de evento e com novas atividades relacionadas com o mundo rural.