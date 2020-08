Caçadores têm direito a troféus

A caça ao javali e veado regista uma forte adesão dos caçadores, o que levou o Ministério do Ambiente e Ação Climática a avançar com nova regulamentação de acesso às Zonas de Caça Nacional, onde é admitida a atualização das taxas.









O diploma diz que “os caçadores têm direito aos troféus de caça dos animais abatidos, como a cabeça dos cervídeos e muflão e a cabeça ou dentes dos javalis”. É permitido o exercício da caça aos caçadores que, para além dos documentos legalmente exigidos para o exercício da caça, sejam também titulares de autorização especial de caça, revela a portaria que entra hoje em vigor.

“No exercício do ato venatório a espécies de caça maior pelos processos de aproximação e de espera, só é permitido a cada caçador abater um exemplar”, sendo que, após cada disparo, no caso de ter havido ferimento, “é obrigatório rastear e, eventualmente, proceder ao remate final”.





As carcaças dos animais só podem ser entregues após inspeção sanitária. São propriedade da entidade gestora da Zona de Caça Nacional, que as vende, “preferencialmente aos respetivos caçadores”.





Os troféus dos exemplares abatidos podem estar sujeitos ao pagamento de uma importância adicional, de acordo com a pontuação definida nos escalões para a caça de aproximação e de espera.





A portaria revela ainda “a necessidade de revisão dos escalões para a fixação dos valores a cobrar na caça das diferentes espécies”.





Fonte do Ministério do Ambiente e Ação Climática avançou ao CM que “a atualização dos valores das taxas devidas pela concessão de autorização especial de caça será feita de acordo com as propostas apresentadas pelas entidades gestoras das Zonas de Caça Nacionais, em função das alterações verificadas na caça maior”.