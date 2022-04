O cachalote que arrojou na praia da Fonte da Telha, em Almada, morreu ao início da noite de sexta-feira. Durante a madrugada e este sábado, a carcaça do mamífero, de 14,8 metros de comprimento e 15 toneladas, foi cortada e removida do areal, com o recurso a cinco máquinas pesadas, sob a coordenação da Câmara Municipal de Almada.









