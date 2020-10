Cada 100 doentes com Covid-19 infetam em média 127

Entre os dias 7 e 10 de outubro, o índice de transmissão (conhecido como Rt) da Covid-19 em Portugal subiu de 1,10 para 1,27. Na prática, fazendo as contas, cada 100 pessoas infetadas com o novo coronavírus estão a infetar outras 127.









A conclusão é extraída do último relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). No topo surge a região Norte com um Rt de 1,36 (1,22 na semana anterior) e, em segundo lugar, Lisboa e Vale do Tejo. Também aqui a tendência observada foi de subida - 1,03 para 1,16 de uma semana para a outra.

Este domingo, o boletim da DGS confirmava, mais uma vez, a tendência de aumento dos novos casos: pelo quarto dia consecutivo houve um aumento superior a 2 mil casos. Foram registadas 2153 novas infeções - a maior fatia corresponde ao Norte do País. Logo a seguir, Lisboa e Vale do Tejo. O documento dá ainda nota de mais 13 vítimas mortais e de 1014 pessoas a receber tratamento hospitalar. Deste total, 148 estão em Cuidados Intensivos - mais 4 do que no dia anterior.