Cada português gasta 200 euros por ano em remédios

Mora, no Alentejo, foi o município que apresentou a despesa mais elevada com medicamentos por pessoa.

Por Sónia Trigueirão e João Saramago | 01:30

Entre 2014 e 2017, a despesa anual por cada português com medicamentos foi de aproximadamente 200 euros. Os dados são do Relatório da Primavera 2018, do Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS), segundo o qual a despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com os medicamentos, dispensados em farmácias comunitárias, entre 2016 e 2017, aumentou na ordem dos 2,1 por cento: passou de 1942 milhões de euros para 1985 milhões.



De acordo com o mesmo relatório, em 2017 a média dos 10 municípios com maior e menor despesa foi de 217,08 euros por pessoa. Por exemplo, Mora, no Alentejo, foi o município que apresentou no ano passado a maior despesa (390,56 euros) per capita. Maia foi o município que teve o custo mais baixo: cada munícipe gastou 115,82 €.



Os investigadores do OPSS atribuem estas assimetrias às condições socioeconómicas. Por isso é considerado que, ao se constatar que "as assimetrias na despesa pública com medicamentos, curiosamente mais elevada quando normalizamos per capita em zonas menos favorecidas do ponto de vista socioeconómico e sociogeográfico, seria também interessante verificar se esse aumento da despesa corresponde a critérios menos exigentes na prescrição ou à prevalência de patologias crónicas".



A maior fatia da despesa do SNS com medicamentos provém da prescrição dos cuidados primários (Centros de Saúde) e é sublinhado que os médicos prescreveram mais remédios de marca em vez dos genéricos.



Alerta para aumento de diabetes no país

O Relatório da Primavera 2018, alerta para o aumento da diabetes em Portugal. Refere que os custos com a doença são um dos maiores desafios. Em 2017, o encargo para o SNS foi superior a 250 M€.



Tabaco e álcool mais caros

A Organização Portuguesa dos Sistemas de Saúde recomenda a taxação dos produtos tabágicos e álcool, levando ao aumento do preço em 10%, e a definição de um valor mínimo para a venda de álcool.



Portugal pouco saudável

Portugal destaca-se por ter uma população pouco saudável: a esperança de vida livre de doença era de 55 anos nas mulheres e de 58,2 anos nos homens, em 2015. Na União Europeia era de 63,3 e 62,6 anos.



Mais prematuros e lacerações graves nos partos

Os investigadores do Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS) alertam para uma prevalência ainda elevada de cesarianas nos hospitais privados e para um aumento da frequência de lacerações graves nas mulheres que são submetidas a episiotomia (no corte do períneo posterior para facilitar o parto) nos hospitais públicos. Segundo o relatório do OPSS, também há mais nascimentos prematuros devido à idade mais tardia das mulheres e estes bebés consomem uma enorme proporção dos cuidados disponíveis.



Unidades de saúde familiar paradas

Revela o Relatório da Primavera 2018 que "o ano de 2017 foi o pior na evolução das Unidades de Saúde Familiar". Havia 505 para uma necessidade de 850.



Excesso de açúcar e de sal mata mais

Em 2016, a alimentação inadequada (excesso de sal, gorduras e açúcar) esteve na base de 173 óbitos por 100 mil habitantes. O abuso de álcool matou 138 por cem mil, e o tabaco 113/100 mil.



Cirurgias sobem 1% em 2017

O número de cirurgias feitas no Serviço Nacional de Saúde aumentou 1,2% no ano passado, enquanto o número de episódios de urgência diminuiu 1,4%, segundo dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde. Em comparação com o ano anterior, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) revela que, em 2017, as consultas externas nos hospitais aumentaram 0,3% e que 72% das consultas ocorreram dentro do tempo recomendado para o nível de prioridade atribuído.