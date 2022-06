Portugal continua longe da União Europeia (UE27) no que respeita ao aproveitamento dos resíduos urbanos. No nosso país, mais de metade do lixo é enviado para aterro, enquanto na UE27 corresponde a 23%. Cada habitante em Portugal produz em média 1,4 quilos de lixo por dia (513 quilos durante todo o ano).









