No ano passado foram produzidos em Portugal 5,311 milhões de toneladas de resíduos urbanos, mais 1% do que em 2020 (5,279 milhões de toneladas). Quer isto dizer que cada habitante produziu uma média diária de 1,40 quilos de lixo, o que corresponde a 511 quilos produzidos por ano.



Os dados são do Relatório Anual de Resíduos Urbanos 2021 e permitem verificar que entre 2014 e 2019 o valor de resíduos urbanos produzidos aumentou de 4,719 para 5,281 milhões de toneladas.









