"Cada um no seu quadrado": conheça as propostas das discotecas e dos bares para voltarem a abrir portas

Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal

de Boas Práticas para os Estabelecimentos de Animação Noturna", são propostos quadrados de dança e máscaras em casos em que a distância física não esteja assegurada.

Guia de Boas Práticas para estabelecimentos de animação noturna

propôs ao Governo novas medidas para que os bares e discotecas possam reabrir em segurança após o confinamento provocado pela pandemia de coronavírus. Numa diretiva denominada "GuiaOs estabelecimentos, segundo a proposta da AHRESP, passariam a ter quadrados de dança de 2,25 m2 cada um. O objetivo é que as pessoas possam ir a estes espaço de diversão noturna sem comprometer a distância física imposta pela Direção-Geral de Saúde."Esta área deve ser respeitada e devidamente sinalizada por cordões ou divisórias", define a associação sublinhando ainda que o estabelecimento "garantirá o controlo da capacidade da pista de dança".Em cada cabine de música, só poderá estar presente um DJ e se não for possível garantir a distância física de segurança entre DJ’s e outras eventuais pessoas, deve ser usada máscara de proteção dentro do espaço. A desinfeção das cabines de música, bem como todo o espaço, deve ser garantida.