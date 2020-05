Família velou e enterrou cadáver errado devido a falha no Hospital de Faro

Familiares - entre os quais os três filhos - de uma mulher de 76 anos, de Olhão, velaram e enterraram, na terça-feira, pelas 11h00, no Cemitério Municipal 16 de Junho, naquela cidade, o corpo de outra falecida, que lhes foi entregue pelo Hospital de Faro como sendo o da sua progenitora.Esta morreu no domingo no hospital, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral. "Na cirurgia a que depois foi submetida, foi-lhe descoberto um tumor e acabou por falecer", revelou esta quarta-feira aoum irmão da falecida. A família "apenas se apercebeu do sucedido depois de ter sido contactada pelo próprio hospital, a informar que o cadáver da familiar ainda continuava na morgue", esclareceu o mesmo familiar."Tivemos uma reunião com os responsáveis do hospital e ainda não está nada definido sobre como vamos resolver a situação", referiu, por sua vez, uma filha da falecida. Contactada pelo, a administração do hospital "confirma e lamenta o sucedido, tendo transmitido pessoalmente aos familiares a sua preocupação". Foi ainda "instaurado um processo de inquérito para apurar todas as responsabilidades".