Cadáveres de golfinhos dão à costa em praias de Cascais

A capitania do Porto de Cascais recolheu a carcaça de dois golfinhos que deram à costa em duas praias de Cascais.As autoridades foram chamadas para uma primeira ocorrência esta quarta-feira, na praia das Avencas, na Parede, para um golfinho adulto que se encontrava já em elevado estado de decomposição.Um segundo cetáceo deu à costa na praia da Conceição. De acordo com o Capitão do Porto da Capitania de Cascais, Comandante Rui Teixeira, o animal não apresentava marcas no corpo, pelo que teria morrido há pouco tempo.O alerta foi recebido pelas 13h30.Os animais foram rebocados com recurso à mota de água da Estação Salva-Vidas de Cascais e retirados do mar junto à marina de Cascais com a ajuda de um sistema de gruas. Os cadáveres foram posteriormente colocados numa viatura da Cascais ambiente, empresa da autarquia.Rui Teixeira confirmou aoo aumento do número de casos semelhantes com golfinhos nos concelhos de Cascais, Sintra e Mafra, quando comparado com anos anteriores.