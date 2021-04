Cadeias de transmissão da Covid-19 com "alguma dimensão" em escolas, mas não são generalizadas

A diretora-geral da Saúde afirmou esta quinta-feira que foram identificadas cadeias de transmissão da Covid-19 de "alguma dimensão" em escolas, mas salientou que este não é um fenómeno generalizado nos estabelecimentos de ensino do país.

"Isso não é um fenómeno generalizado, mas, uma vez que foi detetado, está a ser seguido com toda a atenção pelas autoridades de saúde e houve uma determinação da Autoridade Nacional de Saúde no sentido de se tomarem medidas reforçadas de testagem, de vigilância e de isolamento, em colaboração com a escola e com as famílias dos alunos", assegurou Graça Freitas.

A responsável da DGS falava numa conferência de imprensa conjunta com a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) e a `task-force´ que coordena o plano de vacinação, onde foi anunciado que as autoridades de saúde portuguesas recomendam a administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 em pessoas acima dos 60 anos de idade.