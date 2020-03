Cadeias pedem material de proteção contra o coronavírus à Ordem dos Dentistas

O diretor-geral dos Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, enviou um email à Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), no qual pede a contribuição deste profissionais com o envio de máscaras e luvas de proteção para as cadeias, em face da "escassez desesperante deste material de proteção individual que o setor vive".

Recordando a "suspensão forçada da atividade dos médicos dentistas" por causa da pandemia de Covid-19, Rómulo Mateus pede que "o stock ou parte dele de máscaras e luvas que exista nos consultórios dentistas do país, possa ser canalizado para auxílio dos estabelecimentos prisionais.".

Assim, é pedida autorização à OMD para que as direções das cadeias "demandem os consultórios de medícos dentistas da área da sua localização, em busca do material para ser disponibilizado".

Para as clínicas ou médicos dentistas que queiram colaborar, Rómulo Mateus dá o contacto de uma enfermeira-chefe do Hospital-Prisão de Caxias, para a entrega do material.

Contactada pelo CM, fonte oficial dos Serviços Prisionais optou por não responder ao pedido de comentário sobre este email. No entanto, o mesmo responsável garantiu "que já foram distribuídos kits de proteção individual (máscaras, luvas e desinfetante), pelas equipas clínicas de todas as prisões". Mas, refere a mesma fonte, "por não haver ainda qualquer caso confirmado de Covid-19 no sistema prisional, este equipamento só será distribuído em caso de infeções confirmadas".

O CM apurou ainda que os Serviços Prisionais já ordenaram a medição de temperatura dos reclusos das 49 cadeias nacionais. Este é um procedimento feito pelos técnicos de saúde das prisões, e que serve para manter um controlo sobre o estado de saúde dos detidos.

A juntar a isso, como o CM já noticiou, todos os reclusos que regressem ao sistema prisional vindos de saídas precárias, e outros que entrem no mesmo a cumprir medida de coação de prisão preventiva, são obrigados a usar máscara. Em muitas prisões, existem já alas com celas de quarentena, que recebem já vários detidos.