Uma cadeira do antigo Estádio da Luz foi colocada à venda nas redes sociais por 40 euros.O anúncio foi publicado num grupo de compra e vendas do Facebook e já gerou mais de 180 reações e cerca de 80 comentários.A demolição do estádio iniciou-se em 2002, para dar lugar ao novo recinto onde atualmente joga a equipa do Benfica. Naquela ocasião, várias pessoas aproveitaram o "adeus" à Catedral para guardarem recordações.