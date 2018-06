Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadeira para jovem com tumor

Jovem frequenta o 11º ano do curso de técnica de saúde, na Escola Romeu Correia, no Feijó.

Por J.S. | 09:12

Inês Seita, de 18 anos, sofre de um tumor cerebral e vive com sérias limitações físicas. "Para ter melhor qualidade de vida, a Inês precisa de uma cadeira elevatória, que custa 6950 euros", explica a mãe, Sónia Sousa.



Hoje, há um sarau solidário, para recolha de donativos, a partir das 15h00, no Centro Cultural e Desportivo de Pinhal do Vidal (Seixal).



Inês Seita é acompanhada no Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Aos 5 anos sofreu leucemia e aos 16 foi-lhe detetado um tumor no cérebro, que foi retirado parcialmente.



A jovem frequenta o 11º ano do curso de técnica de saúde, na Escola Romeu Correia, no Feijó, estudando em casa.