Petra, uma cadela com 15 anos, quase cega e desaparecida há quatro dias, foi encontrada no passado domingo pelos Bombeiros Voluntários de Sacavém, em São João da Talha, Loures.A cadela foi encontrada numa vala junto a um caminho pedestre e com muita sede.Os bombeiros utilizaram drones nas buscas e demoraram apenas 20 minutos a encontrar Petra.Para os donos foi uma emoção reencontra-la com vida.