Cadela regressa a casa após 14 dias desaparecida

Uma cadela, de raça Golden Retriever, regressou a casa após estar 14 dias desaparecida em Ponta Delgada, na ilha açoriana de São Miguel.

'Tuca' voltou a casa após duas semanas desaparecida, para surpresa e alegria dos donos, que agradeceram através das redes sociais, as centenas de partilhas feitas por internautas por forma a encontrar a patuda, com dez anos.

Agradec¸o do fundo do meu corac¸a~o e da minha alma por todas as partilhas que fizeram na Ajuda de encontrar a Tuca.

Lembrem-se sempre meus queridos amigos que querer e´ poder e sempre que quiserem algo acreditem com todas as vossas forc¸as e tenham fe´ porque va~o conseguir tal como no´s conseguimos com a vossa ajuda e com a ajuda de Deus que Tuca voltasse para casa.