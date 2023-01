Cadela resgatada do Farol do Búgio, no Rio Tejo

Uma cadela foi resgatada pela Autoridade Marítima, na manhã desta sexta-feira, das imediações do Farol do Búgio, no Rio Tejo.



Esta terça-feira, foi dado o alerta a informar da presença do animal junto ao Farol. Segundo comunicado, foram acionados ao local elementos da Direção de Faróis que encontraram uma cadela "visivelmente assustada".



Durante a semana, elementos da Polícia Marítima e do Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Oeiras (CROAMO) tentaram diversas vezes resgatar a cadela, no entanto, enquanto não o conseguiam, foram alimentando e hidratando o animal.



Esta manhã de sexta-feira, após mais uma tentativa de resgate, foi possível retirar a cadela em segurança e verificar que o animal não tinha chip.



Depois do resgate, foi levada para a CROAMO, para ser examinada e desparasitada.