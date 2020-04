Caem provas de aferição no Básico e aulas só pela TV

Para os alunos do Ensino Básico, do 1º ao 9º anos de escolaridade, é mais clara a forma como serão retomadas as atividades letivas no 3º período. Não haverá aulas presenciais até ao fim do ano letivo e regressa a velhinha telescola, dia 20.

Início das aulas

Para os alunos do Ensino Básico, o 3º período inicia-se dia 14, como previsto, mas sem atividades letivas presenciais. "Do ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento