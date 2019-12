Cães à procura de dono posam para calendário solidário em Vila Verde. Veja as imagens

Cães à procura de dono e filhos de funcionários municipais posaram juntos, em Vila Verde, distrito de Braga, para um calendário solidário que visa ajudar as famílias mais carenciadas e sensibilizar para a adoção responsável de animais.

Segundo fonte do município, consciencializar para os problemas dos maus-tratos e do abandono dos animais é outro dos objetivos do calendário para 2020, já à venda.

Trata-se de uma iniciativa do Serviço de Ação Social do Município de Vila Verde, que pelo terceiro ano consecutivo lançou o calendário solidário, sempre com o objetivo comum de apoiar as famílias do concelho com maior vulnerabilidade social.

Este ano, para a sessão fotográfica com 18 jovens filhos dos funcionários, foram "convocados" alguns dos 180 animais atualmente à guarda da Associação para a Defesa dos Animais e Ambiente de Vila Verde.

"Todos os animais que participaram na sessão esperam por um lar e uma família que lhes proporcione a oportunidade de serem felizes", sublinha o município.

A sessão fotográfica decorreu nos jardins do centro de Vila Verde.

Os calendários estão à venda na Câmara de Vila Verde, Loja de Turismo, Espaço Namorar Portugal, no Complexo de Lazer de Vila Verde, na Piscina Municipal da Vila de Prado e no GIP Gabinete de Inserção Profissional da Vila de Prado.

"Ao adquirir este novo calendário solidário, está a promover a adoção responsável dos animais e a contribuir para melhorar o conforto e a qualidade de vida de algumas famílias vilaverdenses", refere ainda o município.

Os calendários solidários para 2019 incidiram sobre a importância do brinquedo e da brincadeira, tendo também como protagonistas os filhos dos funcionários.

Na primeira edição, os modelos foram os funcionários do município, com trajes inspirados nos Lenços dos Namorados, emblemas do concelho.