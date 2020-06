Cães já detetam urina de infetados com coronavírus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Dois cães na Madeira já são capazes de distinguir a urina de doentes com Covid-19 daquela que é produzida por pessoas não infetadas. As conclusões finais da investigação do Centro de Química da Universidade da Madeira e do Grupo de Trabalho Mondioring, em parceria com o Serviço de Saúde da Região Autónoma (Sesaram), deverão ser conhecidas dentro de cinco meses, altura em que os dados recolhidos ...