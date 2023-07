Cães resgatados em quinta que pertenceu a cavaleiro tauromáquico já foram vacinados

Os cinco podengos e os dois galgos resgatados pelo IRA na Quinta Prates, em Vendas Novas, antiga propriedade do cavaleiro tauromáquico António Prates e do seu pai, já tinham sido desparasitados, vacinados e ‘microchipados’, informou, na quinta-feira, o grupo de defesa animal, que procurava acolhimento para os cães.Na quarta-feira, o IRA encontrou animais "repletos de pulgas e carraças, com as orelhas literalmente comidas e em carne viva. Um com o pescoço cortado por ter usado um cordel apertado".A GNR esteve no local e elaborou auto de notícia pelo crime de abandono.