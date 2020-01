Cães tornam-se modelos para promover adoção

O estúdio de fotografia foi improvisado no pequeno gabinete de apoio ao Canil Municipal de Condeixa-a-Nova.Nas boxes, os modelos caninos estão já em grande agitação. Um a um vão entrando no estúdio, conduzidos pelas voluntárias da associação Condeixa Patudos, mas na hora de fazer pose para a máquina fotográfica não é fácil mantê-los sentados e quietos.Mas os biscoitos, associados ao talento do fotógrafo João Azevedo, fazem milagres: "Não é um trabalho fácil… Eles não gostam de colaborar. Gostam de biscoitos, de brincadeira, de estar deitados no chão, mas olhar para a objetiva não está nos seus planos", comenta o artista. Nada que o já experiente fotógrafo não seja capaz de contornar. Mesmo perante modelos tão difíceis, as fotos saem sempre perfeitas."É com muita paciência, mas também com a ajuda das pessoas que cuidam deles, dos biscoitos e de barulhos estranhos. Basta-me uma foto", explica aoJoão Azevedo, que tem um estúdio em Coimbra, mas faz gratuitamente este trabalho para associações de defesa de animais abandonados e canis municipais, na tentativa de ajudar a encontrar famílias que os adotem.Desde 2015 que o fotógrafo se dedica a esta atividade de forma voluntária, tendo já feito sessões em canis municipais e associações.No total, já fotografou 165 cães. Desta vez, os alvos da objetiva de João Azevedo foram os canídeos que estão aos cuidados da Condeixa Patudos. Cinco minutos são suficientes para conseguir a foto e captar a essência do animal. "A ideia é essa. Fazer um retrato mais próximo do focinho para captar a emoção. É humanizá-los um bocadinho", refere o fotógrafo, que espera que as suas fotos sensibilizem as famílias para a adoção. "Numa sessão destas, basta um deles ser adotado para já valer a pena".Olga Ruth, da Condeixa Patudos, conta, através das fotos sensibilizar muitas famílias: "É uma oportunidade única para os nossos cães. As fotos do João conseguem transmitir a alma do animal".As fotografias dos cães para adoção podem ser vistas na página Be My Friend, na rede social Facebook.