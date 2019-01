Cafeína traz risco de overdose devido a abuso no consumo

Dose diária recomendada da substância não pode ultrapassar os 400 miligramas, ou seja, três cafés.

Por Francisca Genésio | 10:26

Para milhões de pessoas é imperativo começar o dia a beber café, mas o consumo em excesso tem consequências para a saúde.

Em casos mais graves há mesmo o risco de overdose, podendo levar à morte. Dores de cabeça, náuseas, insónias, ansiedade, irritabilidade, aumento da pressão arterial e do ritmo cardíaco, são também complicações causadas pelo consumo excessivo da cafeína. "Em Portugal o hábito de beber café, quer seja de manhã, depois de almoço ou à noite, está muito enraizado.



Diria que consumir três cafés por dia não representa qualquer perigo para a saúde, uma vez que não é ultrapassada a dose máxima dos 400 miligramas de cafeína por dia", explica ao CM o médico de medicina geral e familiar Pedro Lôbo do Vale.

Ainda assim, é importante relembrar que a cafeína não está apenas presente no café. Bebidas estimulantes ou até chás podem ter uma dosagem maior desta substância (consultar infografia). Também a sensibilidade das pessoas para a cafeína pode ser diferente. O peso, por exemplo, assim como a medicação que a pessoa toma habitualmente, são características que influenciam. A cafeína estimula o sistema nervoso central. Na prática, a substância faz com que as pessoas fiquem mais "acordadas" e, ao mesmo tempo, mais concentradas para um determinado assunto.



Pedro Lôbo do Vale, médico de medicina geral

"Cafeína está presente em produtos como os chocolates"

CM - A cafeína representa um perigo para a população?

Pedro Lôbo do Vale – Não. A cafeína não representa perigo nenhum, não há razões para alarme, desde que as pessoas cumpram os limites.



– As grávidas estão impedidas de beber café?

– As mulheres grávidas são precisamente um exemplo da população cuja dose diária é diferente. Nas gestantes, o consumo diário de cafeína não deve ultrapassar os 200 miligramas, ou seja, metade da dose normal para o resto da população.



– E no caso das crianças, qual é o limite de consumo?

– Depende de vários fatores, um deles é a idade. Outro: a cafeína está presente em produtos como os chocolates, muito populares sobretudo entre os mais jovens. Embora contenham pouca quantidade de cafeína, convém que os pais controlem a dosagem, até porque há outras consequências para a saúde. É conveniente o aconselhamento médico.



PORMENORES

Intestino é estimulado

O primeiro café do dia pode desencadear uma necessidade de ir à casa de banho porque a cafeína estimula as contrações no intestino. Ainda assim, os especialistas alertam que o café não alivia a prisão de ventre.



Manchas nos dentes

Segundo os médicos dentistas, o chá é capaz de manchar mais os dentes do que o café. A coloração do café é superficial, afetando apenas a camada fina que cobre os dentes e as gengivas.