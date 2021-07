Cafés com horário alargado e sem exigência de teste ou certificado digital nos concelhos de risco elevado e muito elevado

Os estabelecimentos similares da restauração, como cafés e pastelarias, situados nos concelhos de risco elevado e muito elevado poderão funcionar ao fim de semana até às 22h30, sem necessidade de os clientes apresentarem certificado digital ou teste negativo à Covid-19.

O esclarecimento foi prestado este sábado pelo secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, que ressalvou, no entanto, que se esses estabelecimentos servirem refeições terão de seguir as mesmas regras aplicadas aos restaurantes.

"O alargamento dos horários nos concelhos de risco muito elevado é para os estabelecimentos de restauração e similares, que agora podem também funcionar das 15h30 às 22h30. Não é necessário a um cidadão, quando se desloca no final do almoço ou do jantar para tomar um café, mostrar um certificado ou teste negativo", explicou João Torres.