Portugal regista o valor mais baixo, desde 5 de janeiro, de pessoas internadas nos hospitais com Covid-19. O último boletim revela 3284 hospitalizados, ou seja, menos 300 em 24 horas. Destes há 656 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 13 face ao dia anterior. Recorde-se que a 5 de janeiro havia 3260 pessoas internadas.









Sexta-feira registaram-se também mais 76 óbitos e 1570 novos casos de Covid-19. As infeções ativas, em Portugal, continuam a registar uma diminuição: o boletim diário revela 83 526 casos ativos, menos 3556 no espaço de 24 horas.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo apresenta um maior número de novos casos (770) e também de falecidos (36) em 24 horas. A região Norte permanece como a segunda mais atingida por esta fase da pandemia, com 369 novos casos e 18 mortos. Estas duas regiões são, saliente-se, as que possuem mais habitantes no País.





No Centro há o registo de 214 novos casos e de 13 mortos. Por sua vez, na Madeira foram registados mais 99 novos casos, mas não há vítimas mortais.





O Algarve regista mais 84 casos e 3 óbitos. No Alentejo, 31 casos e 6 mortos e, por fim, os Açores onde foram observados mais 3 casos em 24 horas. Em igual período recuperaram da doença mais 5050 pessoas para um total de 696 916 curados.