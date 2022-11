Cais do Sodré recebe videoproteção em 2023

A Câmara de Lisboa vai incluir na proposta de orçamento para 2023 um reforço na segurança, em especial em zonas consideradas sensíveis. No próximo ano, o sistema de videoproteção avança para o Cais do Sodré, seguindo-se a Praça dos Restauradores, Ribeira das Naus e Campo das Cebolas.





Do orçamento da autarquia, a ser apresentado nos próximos dias, consta, também, um reforço de equipamento e meios humanos para a Polícia Municipal, com Carlos Moedas a pretender que até ao final do mandato sejam contratados 150 novos elementos, 50 deles já no próximo ano. Quanto à videoproteção, a autarquia quer investir 7,3 M € até 2024 .