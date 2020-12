'Call center' para vigilância ativa de Casos Covid-19 no Douro Norte com apoio das câmaras

O 'call center' que entra em funcionamento na quarta-feira em Vila Real vai proceder à vigilância ativa de casos de infeção pelo novo coronavírus e conta com 14 técnicos disponibilizados pelos municípios e 13 profissionais de saúde.

O 'call center' do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Douro Norte foi criado em parceria com as sete câmaras municipais da sua área de influência e destina-se a "apoiar a atividade da Saúde no âmbito da resposta à pandemia de covid-19".

O ACeS Douro Norte disse hoje à agência Lusa que esta estrutura tem como "objetivo a realização de tarefas de vigilância ativa de casos", é "supervisionada pela unidade de saúde pública" e "realizada em estreita articulação com as restantes unidades de saúde".

O objetivo do 'call center' passa por acelerar "os processos de contacto telefónico com utentes positivos e suspeitos, agilizar os isolamentos e a realização de inquéritos epidemiológicos, promover atempadamente as altas e a verificação de desfechos, permitindo, deste modo, incrementar a eficácia na interrupção de cadeias de transmissão de covid-19 na comunidade".

Para o efeito, e nesta primeira fase, os municípios disponibilizaram 14 técnicos superiores, na maioria profissionais da área da saúde, que se juntam a uma equipa de nove enfermeiros e quatro médicos do ACeS.

De acordo com o agrupamento, além dos seus técnicos superiores os municípios forneceram equipamento informático e telefónico para garantir a realização dos contactos.

A equipa de técnicos das autarquias trabalhará sob a supervisão dos profissionais do ACeS, garantindo assim a "normalização de procedimentos e seu correto registo".

Nesta fase, esta estrutura funcionará apenas para realização de contactos telefónicos com utentes, sendo que, no futuro, poderá também receber chamadas para o esclarecimento de dúvidas por parte da comunidade.

O ACeS Douro Norte considera que esta iniciativa "permitirá um avanço considerável na resposta à pandemia e é ilustrativo dos resultados que são possíveis obter com parcerias entre as diversas instituições locais, nomeadamente municípios e empresas, criando sinergias e potenciando recursos numa causa comum".

Para a concretização deste projeto, o agrupamento de centros de saúde contou com a colaboração da empresa Randstad, que cedeu parte das instalações do seu 'call center', instalado no pavilhão de acolhimento empresarial do município de Vila Real, recentemente inaugurado, tendo esta autarquia promovido o contacto que levou à parceria entre o ACeS e a Randstad.

Portugal contabiliza pelo menos 4.963 mortos associados à covid-19 em 322.474 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.