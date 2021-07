Doze distritos do continente (Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora e Beja) estão sob aviso amarelo até às 18h00 de sábado devido às altas temperaturas.Santarém vai ser esta sexta-feira o distrito mais quente, com a máxima a atingir os 41 graus Amanhã, Castelo Branco e Évora chegam aos 40, prevê o Instituto Português do Mar e Atmosfera .