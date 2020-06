Calor e tranquilidade atraem milhares de pessoas ao Alentejo

Foram milhares os portugueses que aproveitaram este sábado, para apanhar sol e passear na região do litoral alentejano.

Com a temperatura a rondar os 22 graus, a praia serviu para apanhar sol e para os mais aventureiros darem um mergulho nas águas do atlântico.

O casal Silva, que viajou do Porto, para cinco dias de descanso em Porto Covo, afirmou ao CM que "gostamos muito desta região e sempre que possível viemos para cá, esta paisagens e esta praia são únicas".

Houve quem preferisse ficar pelas esplanadas a apanhar sol e a colocar a conversa em dia com os amigos. Sandra Mata, que veio de Santarém para Porto Covo com amigos, preferiu uma manhã na esplanada, "está um pouco de vento, prefiro ficar aqui, tomar um café e conversar um pouco com os amigos, aproveitando esta tranquilidade e este sol que tão bem nos faz depois de tantas semanas fechada em casa".

O perigo de contágio pelo coronavírus é uma preocupação para os residentes e para os turistas, grande parte das pessoas usa máscara na rua e todos a usam dentro dos estabelecimentos comerciais.