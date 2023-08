Os dias de calor vividos em abril e no início deste mês coincidiram com um excesso de mortalidade na ordem dos 270 óbitos, quase todos na faixa etária acima dos 75 anos.



De acordo com os dados do portal Vigilância da Mortalidade (EVM), desde o início do ano houve 69 dias onde se verificou excesso de mortalidade (mais óbitos do que o habitual para o mesmo dia nos últimos 5 anos), a maior parte dos quais em janeiro (28 dias), fevereiro (24) e março (13), meses marcados pelas temperaturas baixas.









